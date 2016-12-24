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  Какие они - дети дошкольного возраста?
  Можно ли всю нужную родителям и педагогам информацию о детях дошкольного возраста найти в одном месте? Геде найти такой сайт, чтобы там было и описание психологических особенностей детей разных возрастов, и советы психологов, и рекомендации по развитию, обучению и воспитанию?
  Где скачать старые добрые фильмы и мультфильмы нашего детства? А как разыскать хорошие сказки, чтобы читать их своему малышу перед сном? Или колыбельные песни, считалочки, стихи для дошкольников, которые выполняли бы задачу развития?!
  Как сориентироваться, отдавая ребенка в детский сад (МДОУ - муниципальное дошкольное образовательное учреждение)? На что обратить внимание при подготовке к школе?
  У родителей итак полно забот с активностью, фантазией, физическим и личностным ростом малыша! С его "как?" и "почему?", заданных бесконечное количество раз. Почти не остается времени даже на самих себя, а тут - нужно еще что-то искать...
  Мы решили избавить всех родителей (и, возможно, педагогов) от трудоемких поисков нужного в сети. И хотим представить Вам "Пчелку" - сайт для родителей, где все-все-все - бесплатно! Это - наш собственный вклад в будущее, которое зависит от наших детей!

  Если Вы хотите как можно скорее увидеть какой-то материал на нашем сайте - обратитесь с заявкой на наш Форум, оставьте комментарий к любой статье или свяжитесь с нами по почте (smol-pchelka@yandex.ru). Вы также можете размещать у нас собственные статьи и указывать в них URL-адрес первоисточника материала, тем самым привлекая дополнительную аудиторию к своему ресурсу (предполагаются статьи, подходящие по тематике)! 

  Мы не возражаем, если Вы захотите что-либо скопировать для себя или для других! Но очень просим Вас, в случае размещения информации, дать указание на наш сайт (http://pchelka.my1.ru/)! Это поможет другим родителям найти наш сайт быстрее, при этом Вы также не потеряете свою аудиторию.

   ФОТОКОНКУРС

   Мы объявляем конкурс фотографий "Пчелёнок". Разместите фотографию своего малыша в нашем фотоальбоме. В конце каждого месяца самое рейтинговое (набравшее больше всего голосов) фото будет отображаться на главной странице нашего сайта! А родители, разместившие эту фотографию (если в регистрационных данных указан e-mail), - получат памятный подарок: календарь на следующий год с фотографией-призером!

Детские пособия в 2017 году

В 2017 году будет окончательно закреплена практика повышения детских пособий и иных социальных выплат ежегодно с 1 февраля исходя из показателей фактической инфляции за предыдущий год. Это стало возможным благодаря работе Правительства по снижению темпов роста потребительских цен, из-за высоких показателей которых годом ранее возникла необходимость впервые приостанавливать действующий порядок индексации выплат, пособий и компенсаций, сложившийся в течение предыдущего десятилетия.

В то же время пока это никак не распространяется на размер материнского капитала в 2017 году. Его сумма сохранится на действующем уровне 453026 рублей не только еще на один год, но и будет сохранена еще как минимум до 1 января 2020 года согласно новому правительственному закону о заморозке маткапитала, принятому Госдумой в первом чтении 15.11.2016 г. вместе с проектом закона о федеральном бюджете на ближайшие три года.

Индексация пособий в 2017 году

Второй г ... Читать дальше »

Категория: Новости РФ о детях | Просмотров: 19032 | Добавил: Фиона | Дата: 24.12.2016 | Комментарии (169)

В Архангельской области 14 детей отравились в детсаду 'Цветик-семицветик'
Сальмонеллез выявили у 13 воспитанников детского сада `Цветик-семицветик` в Северодвинске. В настоящее время 13 детей находятся на амбулаторном лечении, один ребенок госпитализирован в больницу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области, диагноз был поставлен на основании результатов медицинского обследования. Согласно предварительной информации Роспотребнадзора в пробах, которые были отобраны на пищеблоке, обнаружена кишечная палочка.

В данный момент детский сад находится на карантине. Чтобы избежать новых случаев заражения, в помещении проведена дезинфекция. Всем воспитанникам и персоналу в период употребления пищи рекомендовано принимать специальные препараты-бактериофаги.
Категория: Новости РФ о детях | Просмотров: 10273 | Добавил: Фиона | Дата: 20.09.2010 | Комментарии (33)

Об очередях в детские сады

23 августа 2010 г. в ходе пресс-конференции руководитель департамента образования г. Москвы Ольга Ларионова сообщила, что «по предварительным прогнозам, в сентябре очередность в детские сады составит 25,5 тысячи человек. Для ликвидации очередности в 2011-2012 годах запланировано строительство 213 детских садов, до конца 2010 года будет введено в эксплуатацию 46 детских садов на 7225 мест». Принимаются и иные меры. Например, около месяца назад столичное правительство опубликовало проект постановления о создании корпоративных детских садов. «Предлагается открывать корпоративные детские сады на площадях, находящихся в собственности организаций или арендуемых у собственников. Финансирование основных расходов будет осуществляться за счет бюджета города Москвы. Корпоративный детский сад предполагает воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5 до семи лет», – говорится в постановлении. 

Другое направление работ ... Читать дальше »

Категория: Новости РФ о детях | Просмотров: 2283 | Добавил: Фиона | Дата: 20.09.2010 | Комментарии (0)

Мультики
Воспитывать ребенка - непростая задача.  Мультфильмы-сказки прошлых лет с этой задачей справлялись на "Отлично!". Современным мультикам не хватает той доброты, поучительности, доброго детского юмора... Для наших малышей выкладываем лучшие советские мультфильмы: "Мама для мамонтенка", "Подарок для самого слабого", "Как львенок и черепаха пели песенку", "Подарок для слона" и т.д. Уверены, что Вас тоже не оставит равнодушными э ... Читать дальше »
Категория: Новости "Пчелки" | Просмотров: 1457 | Добавил: Фиона | Дата: 18.09.2010 | Комментарии (0)

Работа сайта

Открыт сайт "Пчелка", существующий с 2006 года на другом адресе. Теперь мы базируемся здесь.

Категория: Новости "Пчелки" | Просмотров: 1185 | Добавил: Фиона | Дата: 17.09.2010 | Комментарии (0)

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