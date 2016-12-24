Какие они - дети дошкольного возраста? Можно ли всю нужную родителям и педагогам информацию о детях дошкольного возраста найти в одном месте? Геде найти такой сайт, чтобы там было и описание психологических особенностей детей разных возрастов, и советы психологов, и рекомендации по развитию, обучению и воспитанию? Где скачать старые добрые фильмы и мультфильмы нашего детства? А как разыскать хорошие сказки, чтобы читать их своему малышу перед сном? Или колыбельные песни, считалочки, стихи для дошкольников, которые выполняли бы задачу развития?! Как сориентироваться, отдавая ребенка в детский сад (МДОУ - муниципальное дошкольное образовательное учреждение)? На что обратить внимание при подготовке к школе? У родителей итак полно забот с активностью, фантазией, физическим и личностным ростом малыша! С его "как?" и "почему?", заданных бесконечное количество раз. Почти не остается времени даже на самих себя, а тут - нужно еще что-то искать... Мы решили избавить всех родителей (и, возможно, педагогов) от трудоемких поисков нужного в сети. И хотим представить Вам "Пчелку" - сайт для родителей, где все-все-все - бесплатно! Это - наш собственный вклад в будущее, которое зависит от наших детей!
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В 2017 году будет окончательно закреплена практика повышения детских пособий и иных социальных выплат ежегодно с 1 февраля исходя из показателей фактической инфляции за предыдущий год. Это стало возможным благодаря работе Правительства по снижению темпов роста потребительских цен, из-за высоких показателей которых годом ранее возникла необходимость впервые приостанавливать действующий порядок индексации выплат, пособий и компенсаций, сложившийся в течение предыдущего десятилетия.
В то же время пока это никак не распространяется на размер материнского капитала в 2017 году. Его сумма сохранится на действующем уровне 453026 рублей не только еще на один год, но и будет сохранена еще как минимум до 1 января 2020 года согласно новому правительственному закону о заморозке маткапитала, принятому Госдумой в первом чтении 15.11.2016 г. вместе с проектом закона о федеральном бюджете на ближайшие три года.
Сальмонеллез выявили у 13 воспитанников детского сада `Цветик-семицветик` в Северодвинске. В настоящее время 13 детей находятся на амбулаторном лечении, один ребенок госпитализирован в больницу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области, диагноз был поставлен на основании результатов медицинского обследования. Согласно предварительной информации Роспотребнадзора в пробах, которые были отобраны на пищеблоке, обнаружена кишечная палочка.
В данный момент детский сад находится на карантине. Чтобы избежать новых случаев заражения, в помещении проведена дезинфекция. Всем воспитанникам и персоналу в период употребления пищи рекомендовано принимать специальные препараты-бактериофаги.
23 августа 2010 г. в ходе пресс-конференции руководитель департамента образования г. Москвы Ольга Ларионова сообщила, что «по предварительным прогнозам, в сентябре очередность в детские сады составит 25,5 тысячи человек. Для ликвидации очередности в 2011-2012 годах запланировано строительство 213 детских садов, до конца 2010 года будет введено в эксплуатацию 46 детских садов на 7225 мест». Принимаются и иные меры. Например, около месяца назад столичное правительство опубликовало проект постановления о создании корпоративных детских садов. «Предлагается открывать корпоративные детские сады на площадях, находящихся в собственности организаций или арендуемых у собственников. Финансирование основных расходов будет осуществляться за счет бюджета города Москвы. Корпоративный детский сад предполагает воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5 до семи лет», – говорится в постановлении.