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Какие они - дети дошкольного возраста?

Можно ли всю нужную родителям и педагогам информацию о детях дошкольного возраста найти в одном месте? Геде найти такой сайт, чтобы там было и описание психологических особенностей детей разных возрастов, и советы психологов, и рекомендации по развитию, обучению и воспитанию?

Где скачать старые добрые фильмы и мультфильмы нашего детства? А как разыскать хорошие сказки, чтобы читать их своему малышу перед сном? Или колыбельные песни, считалочки, стихи для дошкольников, которые выполняли бы задачу развития?!

Как сориентироваться, отдавая ребенка в детский сад (МДОУ - муниципальное дошкольное образовательное учреждение)? На что обратить внимание при подготовке к школе?

У родителей итак полно забот с активностью, фантазией, физическим и личностным ростом малыша! С его "как?" и "почему?", заданных бесконечное количество раз. Почти не остается времени даже на самих себя, а тут - нужно еще что-то искать...

Мы решили избавить всех родителей (и, возможно, педагогов) от трудоемких поисков нужного в сети. И хотим представить Вам "Пчелку" - сайт для родителей, где все-все-все - бесплатно! Это - наш собственный вклад в будущее, которое зависит от наших детей!

Если Вы хотите как можно скорее увидеть какой-то материал на нашем сайте - обратитесь с заявкой на наш Форум, оставьте комментарий к любой статье или свяжитесь с нами по почте (smol-pchelka@yandex.ru). Вы также можете размещать у нас собственные статьи и указывать в них URL-адрес первоисточника материала, тем самым привлекая дополнительную аудиторию к своему ресурсу (предполагаются статьи, подходящие по тематике)!

Мы не возражаем, если Вы захотите что-либо скопировать для себя или для других! Но очень просим Вас, в случае размещения информации, дать указание на наш сайт ( http://pchelka.my1.ru/ )! Это поможет другим родителям найти наш сайт быстрее, при этом Вы также не потеряете свою аудиторию.

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